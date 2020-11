La météo belge du 24 novembre

Ce matin, c’est un temps calme et sec qui s’installe sur nos régions pour quelques jours. Toutefois, les nuages bas matinaux mettront parfois pas mal de temps à se déchirer et l’inconnue aujourd’hui sera la rapidité avec laquelle des éclaircies pourraient se reformer. En attendant pas de gelées ce matin mais il ne fait pas excessivement doux pour autant.

Cet après-midi, le ciel demeure voilé mais devient plus lumineux. Les températures maximales afficheront 6 à 7°C sur les reliefs ardennais, 9°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 10°C sur le centre et jusqu’à 11°C à Ostende et Hasselt. Le vent sera faible à modéré de secteur sud et la journée se terminera de manière un peu plus lumineuse avec un ciel de moins en moins nuageux.