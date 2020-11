La météo belge du 24 novembre

Ce matin, c?est un temps calme et sec qui s?installe sur nos régions pour quelques jours. Cet après-midi, le ciel demeure voilé mais devient plus lumineux. Les températures maximales afficheront 6 à 7°C sur les reliefs ardennais, 9°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 10°C sur le centre et jusqu?à 11°C à Ostende et Hasselt. Le vent sera faible à modéré de secteur sud et la journée se terminera de manière un peu plus lumineuse avec un ciel de moins en moins nuageux.



Demain Mercredi, normalement le soleil devrait prendre plus rapidement que les jours précédents le dessus pour une journée somme toute agréable, sèche et très faiblement venteuse. Entre soleil et voiles de nuages, on devrait atteindre 7 à 11°C pour les maxima. A noter davantage de nuages demain soir sur le littoral et l?ouest du pays à l?approche d?une zone de pluie assez affaiblie.



Jeudi, on surveillera une zone de pluie affaiblie qui sera présente sur l?ouest en matinée et qui peinera à gagner le centre au fil des heures. Le timing de déplacement de cette zone de pluie faible sera à confirmer et à affiner. Les maxima resteront proches de ceux de la veille.