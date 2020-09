La météo belge du 24 septembre

Ce jeudi, la journée débutera avec un temps généralement sec et des éclaircies, parfois larges. Ensuite, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest avec l'arrivée de pluie ou de quelques averses l'après-midi. L'un ou l'autre coup de tonnerre sera possible, principalement sur la moitié ouest. Le temps pourrait rester sec sur l'est du pays jusqu'en soirée. Les températures atteindront 14 degrés en Ardenne et de 15 à localement 19 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.