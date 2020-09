La météo belge du 24 septembre

Ce jeudi soir, une perturbation accompagnée de période de pluie ou d'averses traversera le pays d'ouest en est. Plus tard, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l’ouest. Toutefois, dans la région côtière, le risque de pluie persistera. Les minima descendront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur le centre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.