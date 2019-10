La météo belge du 25 octobre

Aujourd'hui vendredi, quelques faibles pluies ou bruines résiduelles pourraient encore toucher le sud-est du pays en début de journée. Ensuite, le temps sera sec avec un ciel partiellement nuageux et assez bien de nuages élevés. Quelques passages nuageux plus importants pourraient déborder l'après-midi sur l'ouest du pays avec possibilité d'une petite averse. Temps doux avec des maxima de 12 à 14 degrés en Ardenne et de 15 à 17 degrés dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à parfois assez fort sur l'ouest du pays.