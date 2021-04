La météo belge du 26 avril

Aujourd'hui, le temps sera sec et ensoleillé. En cours d'après-midi, quelques voiles d'altitude pourront toutefois atteindre notre pays par le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 voire localement 15 degrés dans le centre et dans l'extrême sud du pays. Le vent sera modéré de secteur nord-est. A la côte, il s'agira d'un vent assez fort de nord-nord-est.