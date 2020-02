La météo belge du 26 février

Ce soir, les dernières averses concerneront encore les régions allant du centre à l'est du pays. Il s'agira toujours de pluie, de grésil ou de neige fondante en Basse et Moyenne Belgique, mais de neige ou de neige fondante en Haute Belgique. Il fera ensuite plus sec à partir de l'ouest avec temporairement quelques larges éclaircies. En seconde partie de nuit, une nouvelle perturbation abordera le pays par le sud-ouest avec probablement de la pluie ou de la neige fondante.