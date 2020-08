La météo belge du 27 août

Ce jeudi, le temps deviendra temporairement plus calme avec une alternance de périodes ensoleillées et d'épisodes plus nuageux. Quelques ondées seront encore possibles, mais essentiellement sur le nord du pays. En fin de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de l'ouest et il s'en suivra de la pluie à partir de la frontière française. Les maxima oscilleront entre 18 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés dans le centre