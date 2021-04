La météo belge du 27 avril

Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein. Vers l'aube, des nuages moyens ou élevés arriveront toutefois depuis la France. Le temps restera sec. Les minima, un peu plus élevés que les nuits précédentes, seront compris entre localement -2 degrés en Ardenne et +5 degrés à la mer, avec des valeurs de +2 ou +3 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré le plus souvent de secteur est.