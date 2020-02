La météo belge du 27 février

Ce jeudi, le ciel sera généralement couvert avec des précipitations répandues. Sur l'ouest et le centre, celles-ci seront sous forme de neige fondante et même parfois neige qui pouvait blanchir le sol et même donner lieu à une petite accumulation dans certaines régions. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira généralement de neige qui contribuera alors à augmenter l'épaisseur de la couche déjà présente.