La météo belge du 27 mai

Ce lundi matin, le ciel sera très nuageux avec de la pluie au sud du sillon Sambre et Meuse; ailleurs, le temps deviendra sec avec des éclaircies et des passages nuageux. En cours de journée, la zone de pluie s'évacuera vers l’Allemagne, la nébulosité devenant alors variable partout sous un temps généralement sec. Les maxima se situeront entre 15 et 20 degrés.