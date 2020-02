La météo belge du 28 février

Cette nuit et la nuit prochaine, un front chaud matérialisé par une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. A l'arrière, le temps redeviendra plus sec avec quelques éclaircies passagères. Avec l'arrivée d'air plus doux, les minima seront observés en début de nuit et varieront entre 0 et 6 degrés en allant de l'Ardenne vers le littoral.