La météo belge du 28 septembre

Aujourd'hui, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluies faibles ou modérées. Dans l'ouest,le temps deviendra probablement plus sec en cours de journée. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés dans l'ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps restera très nuageux avec de la pluie dans la plupart des régions, qui se déplacera lentement vers l'est. Par endroits, les pluies pourront être assez abondantes. Dans l'ouest du pays, on observera progressivement quelques éclaircies en deuxième partie de nuit. Minima de 7 à 12 degrés dans l'intérieur et autour de 13 degrés à la mer.

Demain, il fera partiellement à parfois encore très nuageux avec quelques faibles averses localisées. Le temps sera relativement doux avec des maxima de 15 à 20 degrés.

Mercredi à l'aube, du brouillard ou des nuages bas pourront limiter la visibilité en Haute Belgique. En journée, le temps sera changeant avec quelques éclaircies mais aussi des averses. Les maxima oscilleront entre 14 et 19 degrés sous un vent modéré de secteur sud.