La météo belge du 29 juillet

Ce matin, les éclaircies seront larges dans la plupart des régions. En cours de journée, nous prévoyons une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes; à la mer, le soleil restera généralement très généreux. En fin d'après-midi, il fera à nouveau ensoleillé en de nombreux endroits. Les maxima se situeront autour de 19 à 20 degrés à la côte, entre 20 et 22 degrés en Ardenne et entre 22 et 24 degrés ailleurs.