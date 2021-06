La météo belge du 29 juin

De l’instabilité concernera tout notre pays l’après-midi. Des averses se développeront depuis le sud du royaume et pourront prendre un caractère orageux, avec parfois de fortes rafales de vent, des pluies intenses et de la grêle. Les maxima seront plutôt stationnaires et on attend 18 à 19°C sur les reliefs et à la côte, 21 à 22°C sur les régions centrales et dans le sud du pays, et 23°C près de Liège et en Campine.



Demain matin s’annonce bien gris avec de la pluie sur toutes les régions. Les pluies seront plus faibles l’après-midi à partir de l’ouest mais le ciel restera très nuageux à couvert. Les températures baisseront et ne dépasseront plus 13 à 19°C l’après-midi.



Nous commencerons le mois de juillet avec un ciel nuageux pour jeudi et encore des averses mais qui ne devraient plus être orageuses. Les maxima seront toujours un peu frais pour la saison, compris entre 16 et 19°C.