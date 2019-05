La météo belge du 29 mai

Aujourd'hui, le ciel sera d'abord peu nuageux à serein. En cours de journée, les nuages cumuliformes se feront plus nombreux et pourront éclater en averses. Le risque de précipitation semble être plus grand sur l’ouest et et le sud du pays. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 16 et 19 degrés dans les autres régions.