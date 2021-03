La météo belge du 29 mars

Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé avec tout au plus l'un ou l'autre voile d'altitude. Quelques bancs de nuages bas pourraient déborder en région côtière. Il fera plus doux avec des maxima de 15 à 17 degrés en Ardenne et de 17 à 18 degrés dans les autres régions, voire même 19 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.