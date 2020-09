La météo belge du 29 septembre

Ce mardi, nous attendons l’arrivée, puis le passage, d’ouest en est, d’une nouvelle zone perturbée. Les pluies sont faibles et éparses. Maxima entre 15°C à 20°C.

Cette nuit, alors que la grisaille risque de résister sur les régions au sud du sillon Sambre et Meuse, nous pouvons espérer une météo sèche et des éclaircies ailleurs.

Demain mercredi La grisaille matinale sera répandue. En cours de journée, nous pouvons espérer des éclaircies. Dans le sud-est, les nuages provoqueront quelques averses.

Jeudi A l'arrière d’un front pluvieux marqué, les averses orageuses s’imposeront entrecoupées d’éclaircies. Baisse des températures. Il fera plus frais.

Vendredi En liaison avec l’arrivée d’un profond système dépressionnaire en France, une vaste et active perturbation pluvieuse s’imposera progressivement par le sud.