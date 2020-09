La météo belge du 29 septembre

Ce matin, le temps sera encore pluvieux en premier lieu sur la partie est du pays. Par la suite, il deviendra généralement sec partout avec une nébulosité variable et abondante. L'après-midi, nous prévoyons davantage de nuages à partir de l'ouest avec localement un peu de pluie ou quelques averses. Sur l'est et le nord-est, le temps restera pratiquement sec jusqu'en fin d'après-midi.

Les températures seront assez douces avec des maxima de 14 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés en Campine.



Mercredi, la journée débutera avec un risque de brouillard en Ardenne. Ailleurs, la nébulosité sera variable à abondante avec des éclaircies plutôt dans l'ouest du pays. Ensuite, le ciel deviendra généralement très nuageux sur l'ensemble des régions et quelques faibles précipitations seront possibles localement. Les maxima varieront entre 14 degrés en haute Ardenne et 19 degrés dans le centre du pays.



eudi, il commencera par pleuvoir, la nébulosité devenant par la suite variable à abondante avec des averses.Il fera un peu plus frais avec des maxima de 11 à 15 degrés.