La météo belge du 3 décembre

Cette nuit, le ciel restera très nuageux avec des périodes de précipitations sous forme de pluie en plaine et de neige fondante au-dessus de 300 m d'altitude. Au-delà de 500 m, de la neige pourra encore tomber avant minuit et tenir temporairement au sol. Les minima seront compris entre 0 et 6 degrés. Le vent de sud à sud-est deviendra assez fort, et fort à la côte, avec des rafales de 60 km/h en fin de nuit. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les rafales pourront atteindre 70 km/h.