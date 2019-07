La météo belge du 3 juillet

Aujourd'hui mercredi, le temps restera assez ensoleillé avec des passages nuageux un peu plus nombreux sur nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 19 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 24 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de nord-est. Une brise de mer de nord se lèvera l'après-midi sur l'ouest du pays.