La météo belge du 3 novembre

Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec un risque de l'une ou l'autre averse, surtout dans l'est du pays. Durant la nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra sec et le ciel peu nuageux dans la plupart des régions. Dans l'ouest, les nuages pourraient être un peu plus nombreux et le risque d'une averse un peu plus élevé. Il fera assez froid avec des minima proches de 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne, de 3 ou 4 degrés dans le centre et jusqu'à 6 degrés à la côte. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest.