La météo belge du 30 juin

Ce soir et cette nuit, le ciel sera souvent très nuageux avec des pluies par intermittence, mais devenant plus modérées sur une large moitié nord du pays. Quelques gouttes ne sont pas exclues en se déplaçant vers le sud-est, mais le temps y sera plus sec avec davantage d'éclaircies. Les minima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en Flandre.