La météo belge du 30 septembre

Ce soir et cette nuit, une nouvelle perturbation atteindra le nord-ouest du pays et le temps deviendra progressivement très nuageux à couvert partout. Toutefois, les pluies concerneront essentiellement la moitié nord-ouest du pays. Il fera donc plus sec au sud du sillon Sambre-et-Meuse bien que le risque de quelques gouttes ou d'un peu de bruine n'y est pas exclu. Les minima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 15 à la mer.