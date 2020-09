La météo belge du 30 septtembre

Pour ce dernier jour de septembre, les éclaircies resteront minoritaires et seront dominées par d'importants nuages responsables de légères ondées, lesquelles seront plus fréquentes en allant vers l'est du pays. En cours de soirée, une perturbation assez consistante abordera le pays par l'ouest.

Demain jeudi Le front pluvieux quittera le pays dans le courant de l’après-midi, puis, les averses éclateront et seront entrecoupées d’éclaircies. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés.



Vendredi une perturbation pluvieuse traversera la Belgique du sud vers le nord l’après-midi. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés.