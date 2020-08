La météo belge du 4 août

Ce mardi matin, après la dissipation de la grisaille matinale locale, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et champs nuageux; ces derniers pourraient encore temporairement donner lieu à une ondée sur l'Ardenne et en Lorraine belge. A la côte, le temps restera assez ensoleillé. En cours d'après-midi, la nébulosité deviendra variable partout et le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 19 degrés en Hautes Fagnes à 24 degrés dans le centre.