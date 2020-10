La météo belge du 5 octobre

Ce matin, une zone de pluie concernera le centre et l'est de notre pays avant de s'évacuer en direction de l'Allemagne. Elle sera suivie d'un temps variable avec des éclaircies et des périodes très nuageuses. Des averses pouvant s'accompagner d'orage se développeront progressivement. Les températures maximales oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et localement 16 degrés sur l'ouest. Le vent sera d'abord modéré assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales jusque 70 km/h. En cours de journée, il deviendra modéré.