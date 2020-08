La météo belge du 6 août

Ce jeudi, le temps restera souvent ensoleillé et très chaud avec parfois quelques voiles de nuages élevés, voire même un peu plus de nuages moyens sur l'ouest. Dans l'intérieur du pays, les températures atteindront 27 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 31 à 32 degrés sur le centre et jusqu'à 33 degrés en Campine. Le long du littoral, le mercure atteindra 28 degrés, puis une brise de mer fera redescendre les températures en cours d'après-midi. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est ou de direction variable, en Ardenne parfois modéré. Le long du littoral, une brise de mer modérée de nord à nord-est se lèvera l'après-midi.