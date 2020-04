La météo belge du 6 avril

Ce lundi, une zone de pluie peu active abordera l'ouest du pays en début d'après-midi puis se décalera lentement vers l'est pour gagner le centre en fin de journée. A l'avant, le temps sera doux avec un ciel encore assez bien ensoleillé. Les températures atteindront 16 degrés dans la région côtière et sur les Hautes-Fagnes, 18 à 20 degrés dans la plupart des régions et 21 degrés en Campine.