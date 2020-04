La météo belge du 6 avril

Durant la nuit de lundi à mardi, les éclaircies reviendront sur l'ouest du pays. Sur le centre et l'est, le ciel restera assez nuageux et quelques petites pluies ou bruines résiduelles pourront encore temporairement se produire par endroits. Ensuite, le temps deviendra sec partout et de la brume et du brouillard parfois dense pourront se former. Les températures redescendront entre 3 et 10 degrés.