La météo belge du 6 décembre

Aujourd'hui vendredi, le temps sera très nuageux à couvert avec des pluies qui toucheront le l'ouest et le centre du pays l'avant-midi. De petites pluies verglaçantes pourront encore temporairement se produire sur l'est. En cours d'après-midi, les pluies se décaleront vers l'Ardenne et le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le centre du pays, mais des averses se produiront encore par endroits. Les maxima atteindront 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 8 degrés sur le centre du pays et 11 degrés sur l'ouest.