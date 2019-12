La météo belge du 6 décembre

Ce soir et durant le début de la nuit prochaine, les dernières averses traverseront notre pays du littoral vers l'Ardenne, puis s'évacueront vers l'est. Après leur passage, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies reviendront à partir de l'ouest. En Ardenne, les nuages resteront assez nombreux et pourront parfois réduire la visibilité. Minima compris entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 8 degrés le long du littoral.