La météo belge du 6 mai

Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé et un peu plus doux. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Ardenne et 18 ou 19 degrés en Campine. Le vent généralement faible reviendra du secteur est au nord-est. Au littoral, une brise de mer modérée de nord-nord-est s'établira l'après-midi, ce qui limitera la hausse du mercure à 15 ou 16 degrés.