La météo belge du 6 novembre

Aujourd'hui, après dissipation de la grisaille matinale, la zone de pluie traversera le pays du littoral vers l'Ardenne avec de la pluie ou des averses. L'après-midi, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies sur la région côtière et le nord-ouest. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Haute Ardenne et 11 degrés à la mer.