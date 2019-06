La météo belge du 7 juin

Ce matin, il fera assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. La nébulosité augmentera depuis la frontière française et sera suivie de pluie dans le courant de l'après-midi. Surtout près des Pays-Bas, des averses (orageuses) pourront se développer. Les maxima seront compris entre 21 et 25 degrés. Le vent modéré de sud-est deviendra modéré à assez fort et virera au sud à sud-ouest.