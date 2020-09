La météo belge du 7 septembre

Aujourd'hui, le temps restera pratiquement sec et la journée débutera sous le soleil. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront au fil des heures et une ondée ne sera pas exclue dans le nord du pays. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Au littoral, il sera généralement modéré et, au sud du sillon Sambre et Meuse, il restera faible de direction variable.