La météo belge du 8 septembre

Aujourd'hui, le temps sera très nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies; ces dernières pourront être plus nombreuses et plus larges dans le sud-est. Le temps restera, à quelques gouttes près dans le nord-ouest, généralement sec. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de sud-ouest. Dans le sud-est, il sera généralement faible de sud-ouest.