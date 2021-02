La météo belge du 9 février

Aujourd'hui, la nébulosité restera abondante au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec un risque d'un peu de neige. Ailleurs, quelques faibles neige en grains seront possibles, mais le temps restera souvent sec et le soleil sera de plus en plus présent en cours de journée. Il fera toujours très froid puisque les maxima seront compris entre -6 degrés dans le nord du pays ainsi qu'en Hautes-Fagnes et -1 degré en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur est à nord-est. En Ardenne ainsi qu'en Lorraine belge, le vent sera faible et variable.