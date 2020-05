La météo belge du 9 mai

Aujourd'hui, le temps restera sec et très doux. Il fera d'abord assez lumineux malgré la présence des nuages élevés et moyens qui resteront bien présents dès la matinée. Ces derniers auront même tendance à s'épaissir durant l'après-midi.

Maxima allant de 19 degrés en haute Ardenne et à la côte à à 24 degrés en Campine.