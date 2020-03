La météo belge du 9 mars

Ce matin, le ciel sera changeant avec quelques faibles précipitations isolées. Au fil des heures, des averses plus intenses pourront se développer, surtout dans le centre et l'est du pays, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre et de grésil. Dans l'ouest, le temps deviendra généralement sec mais le ciel se couvrira de nuages élevés et moyens à l'approche d'une zone de pluie active qui touchera notre pays en soirée. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort d'ouest à sud-ouest. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en Flandre.