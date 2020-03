La météo belge du 9 mars

Cette nuit, une zone de pluie active envahira le pays depuis l'ouest. De plus, le vent de sud-ouest se renforcera, devenant modéré à assez fort dans l'intérieur et assez fort à fort au littoral, avec des pointes de 70 km/h. En seconde partie de nuit, les précipitations pourront temporairement prendre la forme de neige fondante au-dessus de 400 ou 500 m. Les minima se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés à la côte.