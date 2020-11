La météo belge du 9 novembre

Les nuages bas, observés sur l’ouest ce matin, auront tendance à se dissiper au fil des heures de la journée. Plus à l’est, les périodes ensoleillées s’imposent.

La grisaille aura tendance à envahir l’ensemble de nos régions sous forme de nuages bas et de nappes de brouillard. Les températures minimales seront en légère baisse.

Demain mardi Sous un vent de sud-ouest faible puis modéré, la grisaille matinale laissera la place à un ciel fort nuageux et des averses sont prévues. Il fera de 12°C à 16°C l’après-midi.