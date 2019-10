La météo belge du 9 octobre

Ce soir et cette nuit, le temps restera variable avec encore des averses et risque d'un coup de tonnerre dans la région côtière. Plus tard, le risque d'averses augmentera également au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Sur le centre, le temps sera généralement sec. Les minima seront compris entre 6 et 10 degrés. Le vent d'ouest à sud-ouest restera modéré à parfois assez fort dans l'intérieur, et assez fort à fort à la côte. Le risque de quelques rafales de 50 à 60 km/h persistera.