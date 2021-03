"Nous nous sommes adaptés. Nous avons formé des personnels de la métropole pour encadrer les personnes qui sont atteintes de pathologies"

Hervé Féron, vice-président délégué au Sport et aux grands équipements



La crise sanitaire bouleverse la pratique du sport, qu'il soit professionnel, amateur ou de loisir : fermeture des infrastructures, interdiction des pratiques sportives collectives, annulation des cours, des entraînements, matchs à huis clos pour le sport professionnel. Le sport est pourtant un enjeu social et économique essentiel pour les territoires. Gestion des infrastructures, aide exceptionnelle aux clubs, préparation de la reprise… la Métropole du Grand Nancy soutient le monde du sport pendant cette crise. Les détails avec Hervé Féron, vice-président délégué au Sport et aux grands équipements.