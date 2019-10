La mission commune d’information sur le sauvetage en mer a rendu son rapport

Après avoir mené, pendant 4 mois, 12 visites en métropole et en outre-mer et des auditions au Sénat, la mission commune d’information sur le sauvetage en mer a présenté son rapport mercredi. Cette mission a été créée à la demande de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, suite au décès de 3 sauveteurs en mer lors de la tempête le 7 juin aux Sables d’Olonne. Pour en savoir plus, Fanny Brevet reçoit Annick Billon, sénatrice vendéenne, vice-présidente de cette mission.