"La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux" (Mt 9, 32-38)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

voici qu’on présenta à Jésus

un possédé qui était sourd-muet.

Lorsque le démon eut été expulsé,

le sourd-muet se mit à parler.

Les foules furent dans l’admiration, et elles disaient :

« Jamais rien de pareil ne s’est vu en Israël ! »

Mais les pharisiens disaient :

« C’est par le chef des démons

qu’il expulse les démons. »

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,

enseignant dans leurs synagogues,

proclamant l’Évangile du Royaume

et guérissant toute maladie et toute infirmité.

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles

parce qu’elles étaient désemparées et abattues

comme des brebis sans berger.

Il dit alors à ses disciples :

« La moisson est abondante,

mais les ouvriers sont peu nombreux.

Priez donc le maître de la moisson

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Que celui qui n’éprouve pas de lassitude, de découragement peut-être face à l’actualité du monde et de l’Eglise lève le doigts… Pertes de repères, effondrement des paroisses, désertification de nos assemblées… et puis avouons-le aussi crise de confiance envers l’Eglise pour beaucoup qui se sont retirés sur la pointe des pieds ou en claquant la porte… a cause du cléricalisme et des petits chefs ou bien, bien sûr, ces scandales qui nous ont tous éclaboussés…

Oui le troupeau est inquiet. Eh bien justement c’est au milieu de ces inquiétudes que le Seigneur nous rejoint ! Nous ne sommes pas seuls avec notre désarroi et nos misères. Il nous aide à relever la tête, à regarder plus loin que notre misère qu’elle soit personnelle, familiale, ecclésiale… il s’agit d’ouvrir les yeux, car le champ de la moisson est immense. Tant d’hommes et de femmes attendent de savoir qu’ils sont aimés, infiniment, absolument… De Tokyo à Los Angeles en passant par Helsinki ou Fianarantsoa. Voilà notre responsabilité à exercer ! Comment le faire si nous nous perdons dans le petit pré de nos soucis… les intérêts de l’humanité en quête de l’évangile voilà notre ambition ! Ou plutôt celle que le Christ a pour nous ! Cela donne le vertige non ? Cette disproportion entre la tâche et nos forces… Evidemment nous ne pouvons être présents partout en même temps, mais commençons par être totalement là où nous sommes. Solidaire de nos ceux qui nous entourent, pour ramasser, moissonner recueillir, le bon le bien de l’humanité. Le Seigneur cherche des moissonneurs, lui s’est occupé des semailles dans le cœur des hommes. A nous d’accueillir et de révéler la beauté qui existe dans le cœur de chaque homme et de chaque femmes… en recueillant toujours le bon, en ne pointant que le bon, en ne valorisant que le bon.