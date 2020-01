La momie qui a retrouvé sa voix

C’est surtout une photo incroyable, mais vraie ... On reconnaît le décor : on dirait effectivement un hôpital. On reconnaît les murs blancs, le sol en plastique.

Sur la gauche, on voit des fils électriques, une machine avec des boutons, des blouses au sol. Aucun effort de déco. Et au milieu, imposant, un anneau géant, bleu gris, avec des petits boutons qui brillent, des flèches vers le haut, vers le bas… C’est un scanner, une IRM, une machine pour faire des images à résonnance magnétique. Et au premier plan de l’image, juste devant, allongé sur un brancard habillé d’un drap blanc, près à subir un examen, un patient.



Il a une drôle de couleur. Il est tout orange. Et semble enveloppé de bandelettes abîmées. Dépassent tout de même des pieds orange, rabougris, un peu secs… Une pédicure ne serait pas du luxe. Et on distingue des mains, sur le ventre, encore plus racornies. On regarde plusieurs fois, pour être sûr d’avoir bien vu.

Mais oui, c’est bien une momie.



Une vraie ! Et ça semble étonnant, tant les deux univers semblent éloignés. L’hôpital, ce lieu de vie, de peur, de souffrances et d’espoir. Un lieu terriblement humain. Et la momie qu’on découvre d’habitude dans l’obscurité d’un musée, dans une salle sans lumière, sous une vitrine, à côté de touristes. Ca ne colle pas ! Les deux univers semblent n’avoir rien avoir l’un avec l’autre. Et comme la photo est nue, sans personnage pour nous aider à comprendre, cela nous intrigue…



C’est la photo d’une expérience menée à l’Université de York, en Angleterre. Des scientifiques ont réussi à reproduire la voix de cette momie, vieille de 3000 ans ! La dépouille de ce prêtre de l'Égypte ancienne, appelé Nesyamon, était exceptionnellement bien conservée, cela leur a permis de scanner très précisément les dimensions de son tractus vocal, le larynx et les cavités buccales et nasales qui participent à la création de la voix. C’est ce moment là qui est pris en photo. A partir de ces données, ils ont reconstitué et imprimé en 3D le tractus artificiel de Nesyamon. C’est l’autre image dont on aurait pu parler ce matin, mais elle est beaucoup moins émouvante….

Ils ont connecté le tout à un logiciel de synthétisation de la voix, capable de reproduire le son qui sortirait de la bouche de ce prêtre s’il était encore vivant. Le résultat est étonnant !



Ce “èèèèèèh” inarticulé a traversé l’Histoire… Les scientifiques espèrent un jour parvenir à recréer des phrases complètes, en intégrant dans le logiciel tous les éléments qui permettent de composer une voix, comme la taille de la langue, la position de la mâchoire… De nouveaux défis de taille ! C’est toute cette promesse que contient cette photo d’hopital, cette nature morte pleine de vie !