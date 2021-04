La monarchie britannique et l'Église anglicane, un lien étroit

Le duc d’Edimbourg s’est éteint vendredi dernier à l’âge de 99 ans après avoir passé plus de 70 ans aux côtés de la reine Elizabeth II. C’est une page qui se tourne pour les Britanniques car pour eux, le couple royal, la monarchie est symbole d’unité. "Il y a beaucoup d'émotion autour de la reine et du prince Philip. Ils sont bien aimés par le public anglais. Cela suscite beaucoup d'émotion, surtout en cette période de Covid. La monarchie représente une tradition qui vient depuis longtemps et les Britanniques les portent au coeur", explique le révérend Isabelle Hamley, aumônier de Justin Welby, l’archevêque de Canterbury.

Des obsèques selon le rite anglican

Le duc d’Edimbourg était très apprécié du peuple britannique. Ses obsèques se tiendront demain après-midi en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Crise sanitaire oblige, seuls une trentaine de proches y participeront. Des obsèques militaires simples et modestes comme le souhaitait le prince Philip et qui se déroulent selon le rite anglican.

Il existe un lien particulier entre l'Église anglicane et la monarchie britannique. "C'est un lien qui vient de l'histoire profonde au moment du divorce entre l'Église anglicane et l'Église romaine. Le roi Henri VIII s'est fait lui-même tête de l'Église anglicane. La reine est à la tête de l'Église anglicane mais elle n'a pas de pouvoir concret dans celle-ci", précise le révérend Isabelle Hamley, aumônier de Justin Welby, l’archevêque de Canterbury.

Justin Welby, l’archevêque de Canterbury, le plus haut dirigeant religieux de l’Église anglicane, a remercié Dieu pour la vie de Philip, dévouée au service. Il a appelé à prier pour la famille royale endeuillée.