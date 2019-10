La mort d'Abou Bakar Al Baghdadi va-t-elle rendre le monde plus sûr?

Tué dans un raid aérien, le chef terroriste s’était autoproclamé calife en 2014. Donald Trump a déclaré que le monde serait désormais plus sûr. Sa mort marque-t-elle vraiment un tournant dans l’histoire de l’organisation et du terrorisme mondial ? L'analyse de Wassin Nasr, journaliste à France 24 et auteur de "Etat islamique, le fait accompli" (éd. Plon)