La nouvelle stratégie de transformation des villes et villages

L'Etablissement Public Foncier du Nord-Pas de Calais accompagne depuis 30 les collecitvités et a déjà participé à réhabiliter plus de 5000 hectares de friches et fonciers.

L'EPF va bientôt faire voter par son CA, le 29 novembre 2019, son nouveau Plan Pluriannuel d'Intervention 2020-2024.



Loranne Bailly, sa directrice générale, nous présente ses grandes lignes autour de la densifiaction, restructuration de la biodiversité et la revitalisation des centres-bourgs.



Une stratégie qui devrait redessiner à terme nos villes et villages.